Diakonie verteilt Lebensmittel

Die Diakonie in Hagen will ab Freitag Lebensmittel für Bedürftige verteilen. Die Einrichtungen Luthers Waschsalon und Bahnhofsmission arbeiten dabei zusammen. An zwei Tagen in der Woche können sich Bedürftige Lebensmittel am Waschsalon abholen.

