Dialog zum Schulneubau

Das Konzept eines Bildungsquartiers, das auf dem Gelände des ehemaligen Block 1 entstehen soll, bietet laut des Initiativkreises gute Chancen für einen Dialogprozeß mit den betroffenen Anwohnern, Schulen und Einrichtungen in Wehringhausen. Das Werkstattgespräch findet am 9. Juni um 17 Uhr in der Pauluskirchengemeinde statt. Eingeladen ist eine Architektin und Lernraumentwicklerin aus Wuppertal, die gemeinsam mit den Montag-Stiftungen schon einen ähnlichen Prozeß umgesetzt hat. Teilnehmen kann man nur, wenn man eine persönliche Einladung hat - ein öffentliches Treffen ist aufgrund der Corona-Regeln nicht möglich.





Anfragen an Gabriele Haasler, haasler18@web.de