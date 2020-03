Die Ärzte veröffentlichen Song in Corona-Krise

Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzalez veröffentlichen 2020 en neues Album. Und nach achtjähriger Pause werden "Die Ärzte" auch noch wieder auf große Deutschland-Tournee gehen. Die Tickets waren natürlich binnen weniger Minuten ausverkauft.

Die ersten Konzerte finden zwar erst im November statt, doch wer weiß schon angesichts der derzeitigen Coronavirus-Lage, ob und wann geplante Termine, Veranstaltungen und Konzerte gestartet werden dürfen.

Und weil wir uns gerade in dieser Corona-Pandemie befinden, haben Die Ärzte unvermittelt einen Song veröffentlicht. Produziert in ihrer selbst gewählten Quarantäne. Er heißt: "Ein Lied für Jetzt". Es sei ein Lied für drinnen. Die Ärzte singen über das Zuhausebleiben an sich, das Klopapier-Drama und vieles mehr. Hier könnt ihr euch den Song in voller Länge im Video anschauen.