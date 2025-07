Die Amigos steigen neu ein auf die Eins

Baden-Baden (dpa) - Bei den deutschen Album-Charts gibt es einen Neueinsteiger an der Spitze: Die Amigos schaffen es mit ihrem Album «Lebe jetzt» auf Platz eins der Rangliste, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment mitteilten. Auf Platz zwei rangiert - ebenfalls neu eingestiegen - Bonez MC & LX mit «Dumm aber doppelt». Von Platz eins auf die drei fällt hingegen der Soundtrack zur Netflix-Produktion «KPop Demon Hunters».

Auf den Positionen vier und fünf der Album-Charts platzieren sich in dieser Woche zwei weitere Neueinsteiger: Tyler, The Creator springt mit «Don't Tap The Glass» auf die Vier, Joe Bonamassa rangiert mit dem Album «Breakthrough» auf der Fünf.

Alex Warren bleibt die Nummer eins bei den Singles

Bereits die achte Woche in Serie thront Alex Warren mit «Ordinary» an der Spitze der Single-Charts – kein anderer Song war 2025 laut GfK Entertainment häufiger auf der Eins. Dahinter klettern HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit «Golden» von der Vier auf Platz zwei. Der Berliner Sänger Zartmann ist mit seinem Hit «Tau mich auf» weiterhin Dritter.

Amo & Aymen fallen mit «Love All Night» von Platz zwei auf die Vier und Jazeek bleibt mit «Akon» wie bereits in der letzten Woche auf der Fünf.