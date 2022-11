Die Bedingungen für Auszubildende in Hagen müssen attraktiver werden.

Außerdem gaben im Ausbildungsreport des DGB 48 Prozent der angehenden Hotelfachleute und 46 Prozent der Azubis in der Küche an, regelmäßig Überstunden machen zu müssen. Aber gerade in Zeiten des Fachkräftemangel könne man es sich nicht erlauben, Berufsanfänger zu verprellen, so die NGG. Zugleich appelliert die Gewerkschaft aber an Jugendliche, unbedingt eine Ausbildung anzustreben, statt sich von Hilfsjobs locken zu lassen. Nur so könne man sich langfristig beruflich weiterentwickeln.





Laut Gewerkschaftsangaben verdienen Beschäftigte mit abgeschlossener Ausbildung in Hagen im Monat durchschnittlich rund 3400 Euro. Hilfskräfte mehr als 1000 Euro weniger.