Die Bombe ist entschärft

Die 250-Kilo-Fliegerbombe wurde in der Straße "Am Sportpark" entdeckt und wird voraussichtlich ab 17 Uhr entschärft. Die Evakuierung im Umkreis von 300 Metern hat inzwischen begonnen. Betroffen sind knapp 600 Bewohner, das Polizeipräsidium, das THG und die Tankstelle am Sportpark.





Personen, die eine Unterkunft während der Evakuierung benötigen, können sich in der Ischelandhalle versammeln.

Evakuierungsradius © Stadt Hagen

Die 250-Kilo-Bombe

© Melissa Knezevic

