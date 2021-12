Die Bürgerämter schließen

Ab Montag, 3. Januar 2022, ist die Stadtverwaltung dann wieder normal geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung müssen zwischen den Feiertagen Urlaub oder Gleitzeitguthaben abbauen. Bei Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt vom 27. Dezember 2021 bis 30. Dezember 2021 in der Zeit von 8 bis 14 Uhr aber telefonisch zu erreichen.





Bei Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt vom 27. Dezember 2021 bis 30. Dezember 2021 in der Zeit von 8 bis 14 Uhr unter Telefon 02331/207-3934 zu erreichen. Außerhalb der genannten Sprechzeiten und vom 24. bis 26. Dezember 2021 sowie vom 31. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 ist das Gesundheitsamt per E-Mail an gesundheitsamt@stadt-hagen.de erreichbar.