Die Enttäuschung ist groß

Schon Mitte der Woche hatte sich Stadt mit Vertretern der verantwortlichen Vereine für den Rosensonntagszug in Boele und des Festkomitees Hagener Karneval für den Rosenmontagszug zusammengesetzt und die aktuelle Lage besprochen. Für die Karnevalisten war schon länger klar: Es muss eine Deadline geben, damit man nicht bis zur letzten Sekunde plant und dann doch absagen muss. Das Ergebnis der Besprechung: Auch dies Jahr wieder keine Umzüge. Weder in Boele noch in der Innenstadt. Pandemie schlägt Karneval.