Die Folgen des Hochwassers

110 Brücken und sogenannte Stützbauwerke hat das Hochwasser in Hagen beschädigt. Hier sind vielerorts Behelfsbrücken entstanden. Auch im Bereich der Hagener Gewässer gab es große Schäden. An 150 Stellen wurde hier schon aufgeräumt. Das heißt, Geröll, Treibgut und Müll wurden entfernt. Zerstörte Gewässerbetten mussten wieder hergestellt werden, an der Kanustrecke in Hohenlimburg wurde z.B. das Dammbauwerk repariert.

Auch viele Fahrzeuge der Stadt sind den Fluten zum Opfer gefallen. So liegen die Schäden an Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und weiteren städtischen Fahrzeugen bei rund 1,4 Millionen Euro.