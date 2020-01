Die Frage der Schulform

In der ersten Februarwoche laufen die Anmeldungen an den drei Hagener Gesamtschulen, die dann zeitnah entscheiden, ob und welche Kinder aus Platzgründen abgelehnt werden müssen. Mitte Februar beginnt das das Anmeldeverfahren für die städtischen Gymnasien, die Haupt-, Real- und Sekundarschulen. Die privaten Schulen in Hagen haben eigene Anmeldeverfahren und Termine.