Die Hagener Polizei hat 24 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Damit gelang den Kriminalbeamten einer der bislang größten Schläge gegen die Betäubungsmittelkriminalität in Hagen. Am vergangenen Donnerstag schlug die Polizei zu - ausgestattet mit Dursuchungsbeschlüssen für drei Wohnungen in Wehringhausen. Eine der Wohnungen im Bereich des Bodelschwinghplatzes war leerstehend. Sie stellte sich als sogenannte Bunkerwohnung heraus. Hier fanden die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei etwa 24 Kilogramm Marihuana. Die getrockneten Blüten waren in mehrere kleine Tüten verpackt. Zudem befanden sich im Kühlschrank rund 100 Gramm Haschisch. In den anderen Wohnungen fand man unter anderem Chemikalien zur Herstellung synthetischer Drogen.