Die Hinweise verdichten sich

Bereits am 16. Oktober soll er seine Mietwohnung in der Eilper Straße angezündet haben. Wegen fehlender Hinweise wurden die Ermittlungen aber eingestellt. Nach dem Feuer an der "Alten Molkerei" wurde der 46-Jährige nach intensiven Ermittlungen und Zeugenaussagen schließlich festgenommen. Der Hagener war der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten und Körperverletzung aufgefallen und muss sich nun wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes verantworten.