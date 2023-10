Die Kitas stellen sich vor

Damit die Familien die Chance haben, mehrere Kitas kennen zu lernen, sind die Termine bunt gemischt. Mal vormittags, mal nachmittags, zum Teil öffnen die Kitas für den Tag der offenen Tür auch am Samstag. In der Regel ist keine Anmeldung notwendig. Es gibt allerdings Ausnahmen. Die Stadt Hagen hat einer Übersicht der Termine in den städtischen Kitas auf ihrer Homepage veröffentlich, Infotage gibt es aber auch in den Kitas, die von Kirchen, Wohlfahrtsverbäden oder Initiativen getragen werden.





