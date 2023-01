Die kleine Flut ist vorbei

Bis auf 3 Meter 16 war der Pegel der Volme in Eckesey angestiegen. Eckesey und die Nahmer waren die Orte, an denen die Feuerwehr am meisten beschäftigt war. In Eckesey drückte die Volme das Wasser in die Gebäude der Anrainer dort. Eine Firma hatte auf 350 qm das Wasser 50 cm hoch stehen.

In der Nahmer war die Lage anders: Hier floss das Wasser aus den Wäldern auf die Straßen Nimmertal und Nahmertal. Der Boden war so gesättigt vom Regen der letzten Wochen, dass er nichts mehr aufsaugen konnte.

Die Osemundstraße ist vorläufig gesperrt: Dort war ein Geröll-Wassergemisch abgerutscht. Wann die Straße wieder freigegeben werden kann, ist noch nicht klar.

120 Feuerwehrläute hatten 21 Einsätze. THW, WBH und Umweltamt standen der Feuerwehr mit Expertenwissen zur Seite. Etwa ab halb zwei stabilisierte sich der Volmepegel, um kurz vor zwei meldete die Feuerwehr dann: Die Lage entspannt sich.