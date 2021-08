Die Klimawette in Hagen

Die Klimawette möchte in Deutschland insgesamt eine Million Menschen gewinnen, die zusammen eine Million Tonnen CO2 einsparen – und zwar bis zur nächsten Weltklimakonferenz am 01. November. Heruntergerechnet auf Hagens Einwohnerzahl wären das 2.830 Tonnen CO2. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann entweder selbst CO2 einsparen oder sich mit einer Spende beteiligen. Die Klimawette ist morgen um 3 Uhr am Kunstquartier Hagen, um den Wetteinsatz von Oberbürgermeister Schulz entgegenzunehmen. Ob das Ziel erreicht werden konnte, wird nach der Weltklimakonferenz am 02. November bekanntgegeben.

