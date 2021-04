Die Lage am Morgen

Gestern kippte das Gericht dann auch die Ausgangssperre in Siegen-Wittgenstein. Die Kreise wollen jetzt gegen die Entscheidung vorgehen und das Oberverwaltungsgericht in Münster dazu anrufen. Auch gegen die Ausgangssperre in Hagen liegt ein Eilantrag in Arnsberg vor, die Entscheidung stand bis heute morgen noch aus. Unterdessen mußten gestern wieder verschiedene Kitas Gruppen schließen, weil es positive Coronafälle gab. Betroffen sind die Großtagespflege Sonnenschein - sie mußte komplett schließen, die Kita Twittingstraße und die Kita Droste-Hülshoff-Dtraße - dort wurde jeweils eine Gruppe geschlossen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Hagen deutlich über 200 liegt, bleiben bei uns die Schulen bis suf die Abschlußklassen auch weiter geschlossen, während das Land ansonsten wieder Wechselunterricht angeordnet hat.