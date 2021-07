Die Lage in Hagen

Die Stadt hatte gestern Abend die Leute, die nah an den Flüssen leben, darum gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Notunterkünfte gibt es in der Arena am Ischeland und in der Aula des THG. Heute früh mussten schon Leute aus einem verschlossenen Haus in Eckesey gerettet werden. Dort ist auch die Bundeswehr im Einsatz, um Menschen von einem Dach zu holen.

Die Folgen des Unwetters sind in Hagen weiter groß. Es sind weiter viele Straßen wegen Wasser und Geröll gesperrt. Viele Haushalte sind ohne Strom, Energieversorger Enervie musste gestern aus Sicherheitsgründen 30 Ortsnetzstationen abschalten. Busse fahren im Moment nicht, die Hagener Straßenbahn hofft, im Laufe des Tages zumindest die Hauptstrecken befahren zu können. Bei der Bahn fallen viele Züge aus, der Hagener Hauptbahnhof ist aktuell gesperrt.