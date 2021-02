Die Lage in Hagen

Die Leute in Hagen wurden auf dem Twitter-Kanal der Polizei stetig über die Wetter- und Einsatzlage informiert. Bis 04:30 Uhr heute Früh gab es in der Stadt lediglich drei Unfälle, ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Mann war auf der Berliner Straße ins Rutschen gekommen, das Auto kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.