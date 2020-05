Die Museen öffnen

Das Osthaus-Museum zeigt zum Beispiel große Schätze seiner Sammlung. Es sind die Bilder der Expressionisten, die in den letzten Jahren auf Europatournee waren und zum Beispiel Museumsbesucher in Wien und Stockholm begeistert haben. Im Schumacher-Museum geht die Ausstellung "Der Reiz des Materials" in die Verlängerung. Alle im Kunstquartier freuen sich, den Gästen wieder Anregung und Abwechslung bieten zu können. Passend dazu gelten auch bei der Gastronomie im Kunstquartier wieder die normalen Öffnungszeiten. Das Novys macht auch wieder über Mittag auf.

Museum orange © Zonta-Club Hagen Museum orange © Zonta-Club Hagen