Die Nacht war lau und laut

In der Regel reichte ein Gespräch. Danach ging es ruhiger weiter. Wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr gab es nicht. Das schwül-warme Wetter sorgte gestern allerdings für einen medizinischen Notfall an der Glör. Dort war ein Schwimmer kollabiert, er kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.