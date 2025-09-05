Die Öse hat einen neuen Betreiber

Die Öse ist eine Institution in Hagen, das Eiscafé wurde schon Ende der 50er Jahre gegründet. Im letzten Jahr war Schluss. Nun soll der Laden neu belebt werden. Zuletzt standen drei Konzepte im Raum, eines hat offenbar das Rennen gemacht. Der Stadt Hagen ging es beim Verfahren auch darum, jemanden zu finden, der lange bleibt, der also auch das finanzielle Potential hat. Der scheint gefunden, nun warten wir auf den Namen.