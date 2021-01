Die Raffenburg bei Hohenlimburg

Die Raffenburg am Rand von Hohenlimburg ist Gegenstand eines neuen archäologischen Führers. Eva Cichy und Ralf Blank haben darin die neuesten Forschungen rund um die Burg zusammengeführt und herausgegeben. Die Broschüre ist in der Reihe "Frühe Burgen in Westfalen" beim Landschaftsveraband Westfalen-Lippe LWL erschienen.





© LWL