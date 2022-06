Die Retter feiern

Am Samstagabend gibts dazu Live-Musik aus den letzten Jahrzehnten. Am Sonntag laden die Feuerwehrleute dann zum Festakt ein - dazu wird auch der Oberbürgermeister erwartet. An beiden Tagen steht eine Hüpfburg für die Kinder bereit, und es gibt jede Menge Verpflegung. Start ist am Samstag um 12 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.