Die Ruhr ist die Schönste

Wassersportler aus Hagen und Dortmund planen ein relativ großes Ding. Sie wollen über 100 Vereine Vereine, Wassersportbetriebe und Gastronomen entlang der Ruhr und ihrer Seen in einer Interessenvertretung organisieren. Der Name: "Stadt.Land.Ruhr".

© Ralf Schaepe