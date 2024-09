Die Sommerbilanz von Ruhrverband

Der Sommer an der Ruhr war in diesem Jahr trockener und wärmer als im Durchschnitt. Die Bilanz kommt vom Ruhrverband. Als Hüter des Flusses mit all seinen Talsperren und Stauseen hat der Verband alle Daten genau im Blick.

© Ruhrverband