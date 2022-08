Die Stadtteilbücherei Hohenlimburg muss morgen und am Freitag seine Öffnungszeiten einschränken.

Wegen eines Defekts an der Klimaanlage und den zu erwartenden hohen Temperaturen öffnet die Bücherei in Hohenlimburg an den beiden Tagen nur von 10 bis 13 Uhr.

