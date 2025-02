Die Wahl am Sonntag

Wer das nicht schafft, kann die Wahlbriefe auch noch bis Sonntag selbst in die Briefkästen am Rathaus I oder II, am Amtshaus Boele, dem Rathaus Hohnlimburg oder am Hasper Torhaus einwerfen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Stimme am Wahltag vor Ort in einem Wahllokal abzugeben.

Die Möglichkeit der Briefwahl haben bisher gut 33.000 Leute in Hagen genutzt. Das sind deutlich weniger als bei den Wahlen der letzten Jahre. Die Stadt erklärt das mit der verkürzten Zeit. Sie hat auch darum gebeten, nach Möglichkeit im Wahllokal die Stimmzettel auszufüllen.