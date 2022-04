Die Wikinger kommen

Neben der Mittelaltershow gibt es auch einen Mittelaltermarkt mit dem dazugehörigen Handwerk. Also vom Enkel bis zur Oma ist für alle was dabei. Vom 16. bis 18. April findet das Spektakel statt. Die Zeitreisenden Wikinger kommen nach zwei Jahren zur Hohensyburg zurück und starten mit einem bunten Markttreiben und einer imposanten Wikinger-Reitshow in die neue Saison.