Die Zahl der Arbeitslosen in Hagen ist im Juli gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen.

Die Arbeitslosenquote in Hagen liegt derzeit bei 11,6 Prozent. Es war ein normaler Sommermonat auf dem heimischen Arbeitsmarkt. So formuliert es die Agentur für Arbeit in Hagen. Immer noch melden sich einige junge Ausbildungsabsolventen. Gleichzeitig sorgt die Haupturlaubszeit und die bei vielen Unternehmen ausgerufenen Betriebsferien für eine schwache Kräftenachfrage. Die Agentur betont, dass die aktuelle Entwicklung nichts mehr mit dem Sondereffekt des Vormonats zu tun hat, als ukrainische Flüchtlinge in die Grundsicherung aufgenommen wurden. Diese Erfassung sei in Hagen dank der guten Vorarbeit des Jobcenters weitestgehend abgeschlossen.