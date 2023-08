Diebstahl im großen Stil

Der Gesuchte soll besagte Hörspielfiguren im Wert von über 1.000 Euro aus einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt gestohlen haben. Er verstaute alle in der Auslage des Geschäftes am Bergischen Ring vorhandenen Figuren in seiner Tasche und flüchtete. Möglicherweise geht es um die Tat einer Bande. Dabei filmten den Mann die Überwachungskameras. Für die Veröffentlichung der Aufnahmen liegt jetzt ein Gerichtsbeschluss vor.









Die Kripo bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. https://polizei.nrw/fahndung/112789