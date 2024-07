Diebstahl im Urlaub: Mit diesen Gadgets seid ihr sicher

Bargeld stehlen schwer gemacht

Bevor es in den Sommerurlaub ins Ausland geht muss Bargeld besorgt werden. Insbesondere, wenn man von Auslandsgebühren bei der eigenen Giro- oder Kreditkarte betroffen ist und sich gar nicht sicher ist, wie akzeptiert die Kartenzahlung in der Urlaubsregion ist. Egal, ob es eine fremde Währung ist oder einfach ein größerer Euro-Betrag, der vor Ort ausgegeben werden soll: Bargeld ist gern gesehene Beute bei Langfingern.

Der beste Tipp, um das Bargeld vor Diebstahl zu schützen ist: Das Portemonnaie bzw. das Geld nicht zu offensichtlich tragen. Gerade aus Gesäßtaschen kann der Geldbeutel schnell verschwinden. Auf belebten Einkaufsstraßen fällt das dann mitunter gar nicht auf. Abhilfe schaffen zum Beispiel Geldgürtel: Das sind im Prinzip gewöhnliche Gürtel, die aber auf der Innenseite ein Fach samt Reißverschluss eingearbeitet haben. Dort lassen sich unkompliziert gefaltete Geldscheine verstecken.

Strandbesuch ohne Diebstähle

Auch in jedem Urlaub: Ihr seid im Meer, kühlt euch ab und lasst einige Momente euer Handtuch und auch die Wertsachen am Strand außer Acht. Für Diebe eine willkommene Situation: Schnell sind Handy, Portemonnaie oder sogar der Schlüssel vom Mietwagen gestohlen. Die Urlaubsfreude ist damit nachhaltig verdorben.

Sofern der Strand also keine Schließfächer für Wertsachen bietet, gibt es also nur eine Möglichkeit sich effektiv vor Langfingern zu schützen: Handy, Geldbeutel und Co mit ins Wasser nehmen. Das geht mit einer wasserdichten Tasche. Diese gibt es in verschiedenen Farben und Größen. Zum Beispiel als kleine Handytasche am Arm oder auch etwas größer für alle anderen wichtigen Dinge. So bleibt nur das Handtuch am Strand zurück.

Auch größere Wertsachen sicher verstauen

Ganz anders sieht es schon aus wenn kein Strandurlaub, sondern ein Citytrip ansteht. Da wird viel erkundet und es werden ordentlich Kilometer zurückgelegt. Die Wertsachen und andere Ausrüstungsgegenstände wie Regenjacke, Getränke oder auch Tablet landen klassischerweise im Rucksack. Allerdings ist der auch ein leichtes Opfer, insbesondere in Situationen, in denen viel Gedränge herrscht.

Die Lösung: Anti-Diebstahl-Rucksäcke. Die gibt es inzwischen von verschiedenen Herstellern. Und alle haben eins gemeinsam: Die Reißverschlüsse und Öffnungen sind versteckt. Oft befinden sie sich auf der Rückenseite, sodass der Rucksack nicht zu öffnen ist, wenn er normal getragen wird. Die etwas teureren Modelle sind dabei sogar noch extra geschützt - vor zum Beispiel Messerschnitten.