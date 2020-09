Diebstahl in der Rathausstraße

Das Opfer hielt sich an einer Bushaltestelle in der Rathausstraße auf. Einer der täter sprach ihn an und fragte, ob er sein Handy benutzen dürfe. Anschließend steckte er das Handy ein. Als der Besitzer versuchte, sein Handy zurückzubekommen, kam der zweite Täter dazu und schlug ihm ins Gesicht. Die beiden Jugendlichen flüchteten in Richtung Potthofstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 9862066 entgegen.





Person 1: Männlich, ca. 1,70 m groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, Brillenträger.

Person 2: Männlich, ca. 1,75 m bis 1,80 m groß, stabilere Statur im Vergleich zum ersten Täter. Zum Zeitpunkt der Tat hatte der Jugendliche einen schwarzen Rucksack dabei.