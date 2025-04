Mit Dortmund, Essen, Düsseldorf und Köln liegen in Nordrhein-Westfalen vier Städte, die für ihre Messen weltweit bekannt sind. Wir haben für euch eine Auflistung der wichtigsten Messen im verbleidendem Jahr 2025.

Die Techno-Classica in Essen

Die Techno-Classica Essen ist die Weltleitmesse der Klassikbranche. Dieses Jahr findet sie vom 9. April bis zum 13. April statt. Über 1.250 Aussteller aus 30 Nationen kommen dann nach Essen, um beispielsweise ihre Oldtimer zu präsentieren. Es wird allerdings die letzte Techno-Classica sein. Seit 1989 fand die Messe mit Ausnahme der Coronajahre in Essen statt. Nun ist Schluss! Die Messe Essen hat einen neuen Veranstalter für klassische Fahrzeuge gefunden. Ab 2026 findet in Essen jährlich die Retro Classics Essen statt. Wer also ein letztes Mal die Techno-Classica erleben will, findet weitere Informationen und Tickets auf der Techno-Classica Website.

Die FIBO in Köln

Die FIBO ist die weltweit größte Messe für Gesundheit, Fitness und Wellness. Dieses Jahr findet die Messe zwischen dem 10. und 13. April statt. Geöffnet für Privatpersonen hat die Messe allerdings nur am Wochenende. Standort der Messe ist wie immer die NRW-Stadt Köln. 1.000 Aussteller erwarten mehr als 140.000 Besucher. Tickets gibt es für Privatpersonen ab 40 Euro. Die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, und weitere Infos gibt es auf der Website der FIBO.

Die Gamesscom in Köln

Die Gamescom in Köln ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Dieses Jahr findet sie vom 20. August bis zum 24. August statt. Hersteller aus der ganzen Welt präsentieren dann wieder ihre neuen Spiele und Softwares. Auf 284.000 Quadratmetern stellen 1.400 Unternehmen ihre Neuheiten vor. Im Jahr 2024 besuchten 335.000 Menschen die Messe. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Seite der Gamescom.

Caravan Salon in Düsseldorf

Die Caravan Salon Messe gilt als wichtigster Treffpunkt der Caravaning-Welt. Dieses Jahr können Camping-Fans und Interessierte vom 29. August bis zum 7. September alles zum Thema Caravaning erfahren. 783 Aussteller aus 34 Ländern zeigen dann in 16 Messehallen ihre Neuigkeiten. Stattfinden wird die Messe wie immer in Düsseldorf. Schon vor der Messe bekommen Interessierte auf der Website des Caravan Salon einen Einblick darauf, was sie erwartet.

Ungewöhnliche Messen in NRW

Neben den weltbekannten Messen hat Nordrhein-Westfalen auch einige besondere Messen, die vermutlich noch nicht jedem etwas sagen.

Die Cannafair in Düsseldorf: Die Cannafair ist die größte Hanf-Messe im Westen. Vom 8. bis 10. August können alle Cannabis-Fans und Interessierte in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf alles über das Thema Cannabis erfahren. Ein Ticket kostet je nach Tag zwischen 25 und 35 Euro. Ein Einlass ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Für alle, die bereits jetzt neugierig sind, gibt es Infos auf der Homepage der Cannafair.

Die Spoga+Gafa Messe in Köln: Wer Lust auf Garten und BBQ hat, sollte vermutlich die Spoga+Gafa Messe in Köln besuchen. Vom 24. Juni bis zum 26. Juni gibt es viele innovative Angebote der Garten- und BBQ-Branche. Über 40.000 Besucher aus der ganzen Welt werden erwartet. Infos dazu gibt es auf der Website der Spoga+Gafa.

Dieser Artikel dient allerdings nur als kleine Orientierung. Nordrhein-Westfalen hat hunderte Messen in den verschiedensten Städten. Rahmenkalender verschaffen einen Einblick über die verschiedensten Messen und bieten einen direkten Link zu den einzelnen Websites.

Autor: Joachim Schultheis