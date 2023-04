Digitale Anzeigetafeln installiert

In mehr als fünf Metern Höhe geben sie genaue Informationen darüber, wann die Busse abfahren. Die drei Anzeigetafeln wurden in der Elberfelder Straße, auf dem Friedrich-Ebert-Platz sowie in der Mittelstraße installiert. Darauf werden die Fahrgäste über das momentane Verkehrsangebot informiert. Es gibt Abfahrtszeiten in Echtzeit, also den Zeitpunkt, an dem der Bus tatsächlich abfährt und nicht die geplante Zeit des Fahrplans. Die Fahrgäste können so ihre Fahrtroute anpassen oder eventuell entstehende Wartezeiten sinnvoll nutzen. Die Anzeigetafeln haben über 240.000 Euro gekostet, 90 Prozent werden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Bis Anfang kommenden Jahres sollen 13 weitere Großanzeiger errichtet werden.