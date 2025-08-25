Diskussion über vierte Gesamtschule in Hagen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen der Stand des Verfahrens und das Zusammentragen aller wichtigen Daten, Fakten und Bedenken.

Im Bereich Dünningsbruch soll eine fünfzügige Gesamtschule plus Sporthalle entstehen. Die Pläne sind nicht unumstritten, Anwohner haben mittlerweile eine Bürgerinitiative gebildet und fordern, alternative Standorte zu prüfen.

Das will auch die freie Wählergemeinschaft Hagen Aktiv erreichen und entsprechende Anträge im Rat stellen. Das Gremium tagt Donnerstag zum ersten Mal nach der Sommerpause.