Diskussion um den Seepark

Es geht um das komplette Hagener Südufer vom Laufwasserkraftwerk bis zum Motorradparkplatz.

Das Strandhaus am Freibad Hengstey ist eine Keimzelle des Seeparks - und dort wird schon gebaut eine Brücke und eine Aussichtsplattform mit großem öffentlichen Bereich sind praktisch so weit geplant und werden nächstes Jahr gebaut. Dazu kommen aber weitere Punkte wie ein Waldcafe mit Erlebnispfad, eine Platz für Events und ein "Freizeitfenster". IM Gespräch ging es gestern um den zu erwartenden Parkdruck: Ein Verkehrsgutachten soll hier Soll und Haben auflisten. Bestehende Parkplätze etwa am Freibad, am Motorradparkplatz und am Laufwasserkraftwerk würden hergerichtet, so die Planer.





Auch kleine Themen waren Thema: Beleuchtung soll es in dem öffentlichen Bereich am Freibad geben. Kinderspielplätze sind geplant. Segler warfen die Frage auf, ob es gut ist, eine zentrale Steganlage für drei Vereine vorzusehen. Ach der Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern war Thema. Für beiden werden alledings die bestehenden Wege verbreitert.

Bau- und Planung werden sich über die nächsten fünf bis sechs Jahre hinziehen.}