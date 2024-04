Diskussion um Friedhöfe

Darüber wurde bisher in den Bezirksvertretungen Hagen-Nord und Hohenlimburg beraten. Das Ergebnis ist klar: In beiden Gremien haben sich die Politikerinnen und Politiker einstimmig für den Erhalt der Friedhöfe in ihren Bezirken ausgesprochen. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) wird beauftragt, zunächst die Empfehlungen und Maßnahmenvorschläge aus einem Gutachten zur Kostenreduzierung umzusetzen und darüber in den Gremien zu berichten.