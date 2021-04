Diskussion um Lennebad

Die geplante und Sanierung des Lennebades wird deutlich teurer als vorgesehen. Statt 5,4 Mio 7,8 Mio.

Die Stadtverwaltung hat Alternativen geprüft. Eine wäre zum Beispiel, gucken, ob Abriss und Neubau günstiger kommen als eine Sanierung, Ergebnis: zu teuer und zu knapp von der Zeit her. Das gilt für ein neues Hallenbad am Berge oder ein neues am Kirchenberg. Das gleiche gilt für einen ebenfalls geprüften Neubau am Steltenberg: alles über Budget. Und es kämen weitere Probleme dazu wie etwa Proteste von Anwohnern oder eine Nähe zu der geplanten Stromtrasse von Amprion.

Als einzige realisierbare Möglichkeit sieht die Stadtverwaltung die Lösung mit der Traglufthalle.

Heute gibt die Bezirksvertretung Hohenlimburg ihr Votum ab. Die letzte Entscheidung liegt aber beim Rat der Stadt.