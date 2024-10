Diskussion um Schulstraßen in Hagen

In Hagen wird die Einrichtung von sogenannten Schulstraßen konkreter. Es gab bereits gemeinsame Ortstermine von Fachleuten der Stadtverwaltung und der Polizei an verschiedenen Grundschulen im Stadtgebiet, so die Antwort auf eine entsprechende Anfrage in der Bezirksvertretung Mitte.

