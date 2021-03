DLRG für den Schutz von Trinkwasser

Die Hagener Gruppe beteiligt sich am Weltwassertag. Der ist am 22. März. Zum Thema "Wasser wertschätzen" richtet die DLRG Gruppe einen Malwettbewerb aus. Die Aktionen richten sich ausdrücklich an Jung und Alt. So soll ein großes Mosaik an Bildern entstehen, die verdeutlichen, was Wasser den Menschen bedeutet. Also schnappt euch die Stifte oder Pinsel, seid kreativ und schickt euer Bild zum Thema "Wasser wertschätzen" bis zum 20.03.2021 an kommunikation@hagen.dlrg.de.