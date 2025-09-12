DLRG Hagen Ennepe-Ruhr feiert Jubiläum
Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 15:53
Die DLRG in Hagen / Ennepe-Ruhr wird 100 Jahre alt und feiert das morgen/Samstag in Herdecke. Die Ehrenamtlichen sind nicht nur unverzichtbar als Wasserretter , sondern auch als Schwimmausbilder.
Die DLRG unterhält an Hengstey- und Harkortsee, der Glörtalsperre und an den Ruhrabschnitten in unserer Region insgesamt sieben Rettungswachstationen - die werden ausschließlich durch Ehrenamtliche besetzt. Außerdem sichern die Strömungsretter der DLRG regelmäßig die Veranstaltungen an der Wildwasserstrecke in Hohenlimburg.
Das ist nicht die einzige Leistung für die Gesellschaft: Die DLRG ist als Organisation die größte Ausbilderin für Schwimmunterricht. 4200 Mitglieder sorgen dafür, dass sie ihren Aufgaben nachkommen kann - und rund 90% der Mitglieder sind auch in der ein oder anderen Weise aktiv tätig.