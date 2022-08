DLRG Hohenlimburg: Fluthelfer

Der DLRG-Bezirk Westfalen hat insgesamt 267 DLRG-Retter ausgezeichnet - 15 von ihnen waren in der Flutnacht und darüber hinaus für die DLRG Hohenlimburg im Einsatz. Innenminister Herbert Reul war nach Schwerte in die Rohrmeisterei gekommen, um das Engagement in einem Redebeitrag zu würdigen.

Die Hohenlimburger DLRG ist direkt im Bereitschaftsplan der Feuerwehr. Sie hat geholfen, Menschen aus Häusern zu evakuieren, sie hat ebenso eine Kleingartenanlage evakuiert und hat am Folgetag überall dort geholfen, wo Hände gebraucht wurden.