Dörken baut in Vorhalle

Es ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Dörken-Gruppe. Es entsteht ein Erweiterungsbau für die Baufolienfertigung. Von dort aus will Dörken mit neuen Technologien in neue Märkte vordringen und Service-Führer im Bereich intelligenter Bauphysik werden. Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschafter haben sich nach intensiver Diskussion klar für den Produktionsstandort Deutschland entschieden. 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden nach Vorhalle umziehen. Ab dem Frühjar 2022 werden dann 300 Menschen für Dörken in Vorhalle arbeiten.