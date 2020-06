Dörken-Neubau fertig

Nahezu termingerecht hat alles geklappt und vor allem: man ist im Kostenrahmen gebieben. Auch am Standort in Vorhalle gehts voran. Dort wird mit dem ersten Spatenstich der Baubeginn für ein neues Kompetenzzentrum zum Thema "Physikalische Barrieren" markiert. Am 19. Juni will Dörken beides öffentlich vorstellen. Dörken hatte während der Corona-Krise mit einer großzügigen Geste für Aufsehen gesorgt. Pro Mitarbeiter hatte die Firmenleitung 1000 Euro extra zur Verfügung gestellt - mit der Bitte, das Geld möglichst in Herdecke und Hagen auszugeben, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen.