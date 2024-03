Dominos Hagen: Pizza für den guten Zweck

Drei Pizzen für drei Euro

Die Aktion ist schnell erklärt. Am Samstag (09.03.24) gibt es von 17 bis 20 Uhr drei Pizzen für drei Euro. Pro Pizza-Bundle spendet die Hagener Filiale einen Euro an unsere Aktion Lichtblicke. Lichtblicke unterstützt seit Jahrzehnten Kinder und Familien aus NRW, die in Not geraten sind.

Großer Andrang erwartet

Die Kette rechnet mit einem großen Andrang und hat am Aktionstag ein deutlich größeres Team im Einsatz. An die 1.000 Pizzen sollen in nur drei Stunden über den Tresen gehen. Im letzten Jahr hat es eine ähnliche Aktion gegeben. Damals wurden in drei Filialen mehr als 700 Euro für Lichtblicke gesammelt.