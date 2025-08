"Doms Pfotenexpress" - Hagens neues Tiertaxi

Das Haustier, der beste Freund des Menschen, wird krank und da hat man den Salat. Denn: man hat kein Auto. Für solche Fälle hält das Tiertaxi hin, schließlich erlauben die meisten Taxis keine Tiere, bzw. bieten auch die nötige Ausrüstung für einen stressfreien Transport nicht. Dominique Ewerling übernimmt diese Aufgabe jetzt. Vorher gab es das Angebot bereits, doch der Vorgänger musste es krankheitsbedingt aufgeben. Die regulären Zeiten von "Doms Pfotenexpress" sind an die der Tierärzte gekoppelt, ansonsten bietet er einen 24-Stunden Notdienst an. Auch Urlaubsfahrten und Umzugstransporte soll es geben. Da der Besuch beim Tierarzt teuer genug ist: Preise werden nicht durch ein Taxameter berechnet, sondern vorher per Navi mit der kürzesten Route, sodass es keine bösen Überraschungen gibt. 2,2€ pro KM ist der Preis, Anfahrtskosten hängen davon ab, ob man von Hagen oder Umgebung (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwerte und Iserlohn) anfragt. Für einen Transport in die Notfallklinik in Duisburg gibt es einen Fixpreis. Für mehr Infos findet man Doms Pfotenexpress auf Facebook oder über die +49 1573 9696942