"Don Carlos" im Theater Hagen

Erfolgreiche Premiere

Das mit fast 5 Stunden sehr lange Stück kam trotzdem sehr gut an und feierte Premiere mit einem vollen Saal. Dem jungen Carlos, Sohn Philipps II. von Spanien, ist Elisabeth de Valois von Frankreich als Braut versprochen, und – seltenes Glück bei arrangierten Hochzeiten – tatsächlich verlieben sich beide schon bei der ersten Begegnung ineinander. Doch ehe sie ihr Glück überhaupt begreifen können, erhalten sie Nachricht, dass der König lieber selbst der Staatsraison Genüge tun und Elisabeth heiraten will. Und das geschieht dann auch: Die ihm versprochene Braut wird Carlos’ Stiefmutter! Das kann nur in einem großen Drama enden, perfekt für eine Oper! Überzeugen konnte die Inszenierung nicht nur mit tollen Sängern und schöner Orchestermusik, sondern auch mit dem cleveren Schachmotiv. Jeder Charakter hat hier eine Rolle auf dem Schachbrett, die mit seiner Rolle in der Handlung metaphorisch einhergehen soll. Alles in allem eine erfolgreiche Premiere!