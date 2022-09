Donnerstag Sirenentest

Ein langer Dauerton ist eine Entwarnung, ein an- und abschwellender Heulton ist eine "Warnung der Bevölkerung". Beide Töne dauern eine Minute.

Falls in Hagen in irgendwelchen Bereichen die Sirenen nicht zu hören sind, bittet die Feuerwehr um Mitteilung per E-Mail, wo das genau ist.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.warnung.nrw.





E-Mail für Stellen, an denen keine Sirene zu hören ist: feuerwehr-pressestelle@stadt-hagen.de