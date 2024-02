Doppelausstellung in der Pop Art Gallery

Die Pop Art Gallery in der Volmegalerie zeigt ab März die Werke von zwei Hagener Künstlern. Dabei geht es um Christian Schoeler und Bernhard Paura, beide schon verstorben. Die Idee zur Doppelausstellung kam Beba Ilic bei einem Besuch in einer Düsseldorfer Galerie, in der Werke von Schoeler gezeigt wurden.