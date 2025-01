Doppelspieltag für Phoenix Hagen

Zwei Spiele an einem Wochenende für Phoenix Hagen

Heute müssen die Feuervögel in Düsseldorf ran. Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag geht es dann zu Hause am Ischeland gegen Gießen. Die Hessen sind Tabellennachbar, entsprechend wichtig wird das Heimspiel im Kampf um die PlayOff-Plätze. Einen anderen direkten Konkurrenten hatte Phoenix vergangenes Wochenende besiegt. Im letzten Spiel des Jahres 2024 und in der ausverkauften Ischelandhalle musste Münster ohne Punkte nach Hause fahren.